«Слюнки соберите»: Каменских в топе с глубоким декольте и легких шортах сверкнула «прелестями»

Настя Каменских уже давно выступает на сцене. Однако она раньше была частью дуэта, блистая на сцене с Потапом. Поклонники много лет приписывали им роман. Их любовные отношения были тайной вплоть до свадьбы, которая состоялась в 2019 году. После этого они стали супругами, а вот выступать вместе с возлюбленным артистка больше не стала. Она теперь строит сольную карьеру.

Для гастролей Каменских всегда выбирает броские образы, но в обычной жизни ей тоже нравится выглядеть привлекательно. Не так давно отдохнула в Хорватии. Теперь певица продолжает делится кадрами из отпуска. Она похвасталась пикантным нарядом, в котором гуляла на курорте. Настя подчеркнула пышный бюст, надев топ без белья, а также облачилась в льняные шорты-бермуды. Звезда покрасовалась на публике, подчеркнув загорелые формы.

«Летние моменты, которые нужно запомнить», — написала она.

Поклонники отметили, что Настя выглядит привлекательно. Она смогла впечатлить своих фолловеров. «Одна фотка лучше другой», «Какая вы крутая», «Вот такие фото радуют!», «Слюнки соберите», «Раздобрела», «Очень яркая», «Бедра словно стали шире», «Какая вы крутая», «Настоящая королева», «Ох, эти формы, как у Ким», «Сдобная красотка», — прокомментировали пост подписчики.

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