«Бедра стали шире»: Настя Каменских в крошечном платье с принтом «мильфлер» обнажила сочные ножки

На личной странице певицы Насти Каменских появилась запись, в которой знаменитость похвасталась своей роскошной женственной фигурой. Исполнительница подчеркнула широкие бедра коротким секси-платьем.

Пока жители Москвы окончательно прощаются с жарким летом и короткими нарядами, Каменских решила порадовать их солнечными кадрами в мини-платье. Вместе со своим мужем Потапом и друзьями Настя за лето успела находиться в сексуальных шортах и стильных кроп-топах.

«Немного солнца вам в такую пасмурную погоду», — написала Каменских в своем микроблоге.

Настя запечатлелась в крошечном цветочном платье цвета сливочного пломбира. Модный принт «мильфлер» украсил соблазнительный наряд артистки.

Кучерявая красавица подчеркнула фигуру «песочные часы». Глубокое декольте платья благодаря тонким бретелям и аккуратному бантику посередине груди акцентировало внимание на пышном бюсте Каменских. А дерзкая длина платья оголила сочные бедра жгучей брюнетки.

«Лучшая», «Ух, хороша», «Незабываемая», «Красотулечка», «Посмотрите на эти прелести», «Бедра стала шире», «Ммм, какие ножки», «Сладкая», «Безумная красота», «Настюша, великолепно», — написали слова восхищения Настей ее поклонники.

Напомним, недавно Настя Каменских не побоялась поделиться с фанатами откровенным фото в домашнем интерьере.

Смотрите также: