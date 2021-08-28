Диву видно сразу: Нетребко в алом платье свободного кроя и укороченном пальто прогулялась в Зальцбурге

Анна Нетребко уже давно выступает на сцене. Она является одной из самых известных оперных певиц в мире. Артистка лишь во время пандемии смогла отдохнуть. Три месяца она провела дома в Австрии. Певица была рада вернуться к гастролям. Все лето звезда путешествовала по Европе, давая концерты в Италии, Греции и Испании. А недавно она провела время с семьей в Вене, готовя домашнюю еду и развлекая сына Тьяго.

А в конце августа Анна снова возобновила гастроли. Она приехала в Зальцбург, где не только выступила, но и увиделась с друзьями. На прогулке оперная дива предстала в алом платье макси свободного кроя. Образ дополнили кожаные мюли и плетеная сумка-корзинка. Образ дополнили крупные серьги и ободок в красном цвете. Нетребко накинула черное укороченное пальто на плечи.

Артистка не только прошлась по улочкам города, но и поужинала с друзьями в ресторане. Она привлекла к себе внимание, благодаря броскому наряду. К слову, даже историк моды Александр Васильев не раз восхищался ее образами. «Анна, вы прям олицетворение лета», «Какие у вас наряды, одно загляденье», «Такую красоту не спрячешь», «Все светятся рядом с вами», «Вы прям испанская дива», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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