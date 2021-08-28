«Что ты делаешь?»: Ольга Бузова в мини-платье с глубоким декольте сразила Сосо Павлиашвили

Ольга Бузова не перестает покорять отечественный шоу-бизнес. Она уже завершила карьеру на «Доме-2», уступив свое место экс-возлюбленному Даве. При этом телеведущая снялась в новом проекте «Звезды в Африке», в рамках которого целый месяц провела с Михаилом Галустяном. А недавно артистка вернулась из Минска, где приняла участие в шоу «Х-Фактор» в качестве наставницы.

Примечательно, что Бузова не так давно поправилась, но саму телеведущую это не смущает. Она носит откровенные наряды, подчеркивая формы. Накануне артистка вернулась в Москву и целый день провела на съемках. Она принимала участие в концертах. Для одного из выходов Ольга выбрала в мини-платье цвета океана со стразами и пайетками. Она также сделала высокий хвост и вечерний макияж.

Телеведущая отправилась на сцену, но в коридоре встретила Сосо Павлиашвили. 57-летний артист едва не выронил телефон, увидев блондинку. Ольга буквально лишила его дара речи, сверкнув «ложбинкой греха» и стройными ногами. Позже она также увидела певицу Зару.

«А у нас уже Новый год», — отметили они.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова. Многие одарили ее комплиментами. «Ох, ну вот приличный наряд», «Такая модель, пора на подиум», «Что ты делаешь? Человек чуть телефон не потерял», «Обольстительница! Что творит!», «Ауф, какая», «Роскошна», «Прелестные ножки», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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