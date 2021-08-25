«Сама залюбовалась»: Бузова в кожаной мини-юбке и топе с декольте «случайно» выставила бюст напоказ

Телеведущая не только устроила танцы, но и показала свои формы крупным планом.

Ольга Бузова в этом году много путешествует. Она не скрывает, что любит проводить время на курортах, но раньше позволяла себе отдыхать только в свой день рождения. Теперь телеведущая покинула пост в «Доме-2», поэтому у нее освободилось время. Этим летом она посетила Италию и Грецию. А вот по работе артистка съездила в Африку, где вела новое шоу с участием звезд. Теперь она уже длительное время снимается в Минске, так как стала наставницей в шоу «Х-Фактор».

На днях Ольга вернулась к съемкам после того, как выступила на «Новой волне». Она целыми днями находится то в лагере с участниками проекта, то в павильоне. Телеведущая взяла с собой множество нарядов. Хоть она и признавалась, что поправилась, образы блондинка выбирает откровенные. Накануне Бузова уже показала фигуру в шелковом платье с разрезами. А вот 25 августа она облачилась в кожаную мини-юбку и топ с декольте. Куртка оверсайз дополняла ее образ.

Сначала артистка устроила танцы в лифте. Она кокетливо открывала зону декольте, демонстрируя ложбину греха. Ольга зажигательно двигалась. Потом в машине она снова выставила напоказ свою бюст.

«Этому топику Varda уже пару лет. Вообще, просто! Можно мне всех цветов, пожалуйста», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие посчитали, что она похорошела и тоже заметили изменения в ее фигуре. «Господи, какая же красивая», «Сама залюбовалась», «Еще вчера была плоской», «Это космический пуш-ап?», «Метаморфозы с грудью, то есть, то нет», «Оленька, ну стала хороша», «Не переставай кушать», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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