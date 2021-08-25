«Драники хорошо зашли»: Бузова в «голом» платье с открытой спиной обтянула гром-бедра

Ольга Бузова не скрывает, что любит проводить время в теплых странах. Этим летом она смогла съездить в Италию, а также в Грецию. Там телеведущая не отказывала себе в разных блюдах. В итоге она призналась, что поправилась. Ее попытки похудеть не увенчались успехом, так как времени на тренировки не хватает. Боле того, на съемках в Минске она позволяет себе есть драники и эклеры.

На днях Ольга Снова приехала на съемки шоу «Х-Фактор» в Беларусь. Она отлучалась, чтобы принять участие в «Новой волне», где спела с Димой Биланом. Теперь артистки снова марафон по съемкам и переодеваниям. Порой она меняет несколько образов за день. На этот раз блондинка с утра отметилась в мини-юбке и топе, а вот потом облачилась в более смелый образ. Бузова покрасовалась в нюдовом мини-платье с открытой спиной.

Наряд сливался с кожей, а также облегал бедра и бюст звезды. Артистка распустила кудрявые локоны и дополнили образ туфлями-лодочками. Ольга кокетливо продефилировала по студии.

Поклонники привыкли к броским образам знаменитости, но на этот раз она смогла их впечатлить. Многие восхитились тем, как выглядит артистки. При этом фанаты заметили, что у нее фигура преобразилась. «Ох, какая сочная стала», «Это уже кардашьянчик», «Драники хорошо зашли», «Зачем вообще платье? Словно голая», «Ну нимфа, очень красиво», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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