Будто бы снова с Арнтгольц: Жидков нежно обнял красавицу-дочку, очень похожую на свою маму

Актер Иван Жидков в Instagram разместил красивый снимок, на котором запечатлен со своей одиннадцатилетней красавицей-дочкой Марией от актрисы Татьяны Арнтгольц. Надо заметить, что девушка повзрослела за последнее время. Она стала как две капли воды похожа на свою звездную мать. Отец и дочь нежно обнимаются на фотографии. Они абсолютно счастливы вместе.

«Сегодня у меня день рождения. Мне 38 лет. С Марией Жидковой». Иван Жидков

«С днем рождения. Сердечно поздравляем вас», «Иван, оставайся всегда вечно молодым и позитивным», «Будто-то бы снова с Арнтгольц. Ваша дочка становится копией своей мамы», — заметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Иван Жидков был в браке с Татьяной Арнтгольц с 2008 по 2013 год. Их общей дочке Маше в сентябре этого года исполнится 12 лет. Добавим, что у Ивана Жидкова есть еще сын Степан от модели Лилии Соловьевой. Наследнику звезды в октябре этого года исполнится четыре годика.

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