Девичник без отчима и братика Данилы: повзрослевшая дочка Арнтгольц провела время с мамой после поездки в Калининград

Еще 18 марта стала известно, что Татьяна Арнтгольц родила сына от Марка Богатырева. Малыша назвали Данилой. У актрисы есть старшая дочка Маша от Ивана Жидкова. С появлением в семье малыша Татьяна стала меньше времени уделять наследнице. Тем более, что засиживаться в декретном отпуске звезда кино не захотела. Вместе с Александром Лазаревым-младшим она ведет программу «Жди меня». На лето Арнтгольц отправила дочку в Калининград к бабушке и дедушке. А сама осталась дома с мужем и малюткой-сыном. Однако Мария уже вернулась из поездки, ей нужно готовиться к Первому сентября. Не за горами новый учебный год.

В Stories микроблога Татьяна Арнтгольц поделилась свежим домашним фото. На селфи актриса позировала с дочкой Машей. Видимо, уикенд они решили провести вместе, так сказать, без мальчишек. Ранее Татьяна намекала, что пока Данила мирно спит, у них с дочерью есть возможность поболтать о том и о сем, устроив мини-девичник на кухне за чашечкой чая.

Отчим Маши — звезда сериала «Кухня» — со своими советами к падчерице не подходит. У них установились дружеские отношения. Да и заменить девочке отца муж Татьяны Арнтгольц не пытается. Все-таки Мария неплохо ладит с собственным папой. На выходных она приезжает к Ивану Жидкову в гости. Со стороны отца у нее есть братик Степа. Так что в семье Маша одна девочка-принцесса, которую всю любят и оберегают.

Смотрите также: