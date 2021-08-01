Курносая, синеглазая и загорелая: как сейчас выглядит красавица-дочка Арнтгольц от Жидкова

Летние каникулы Маша провела у дедушки с бабушкой в родном городе своей звездной мамы - в Калининграде.

В сентябре Маше Жидковой исполнится 12 лет. Девочка учится в школе, старается помогать своей звездной маме нянчится с братиком, а вот лето наследница Татьяны Арнтгольц проводит вдали от дома. Актриса отправила дочку к дедушке и бабушке в свой родной город — Калининград. Сама Татьяна осталась в Москве с мужем Марком Богатыревым и сыном Данилой.

В одном из интервью звезда сериала «Кухня» признался, что у него сложились теплые дружеские отношения с падчерицей. Маша также часто бывает в гостях у своего отца Ивана Жидкова. Со стороны папы у девочки также есть братик Степа.

В Storeis микроблога Татьяна Арнтгольц поделилась свежим снимком подросшей красавицы-дочки, которая очень изменилась за лето. Машенька успела загореть, превратившись в настоящую смуглянку с белокурыми локонами, пшеничными бровями, милым курносым носиком и синими глазами. Девочка позировала в конюшне со своей любимицей. Видимо летние каникулы Маши проходят активно. Татьяна, кстати, часто созванивается с дочерью. Благо для этого существуют се необходимые технологии да и видеосвязь еще никто не отменял.

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