«Сижу с пауком на голове»: красавица-дочка Арнтгольц и Жидкова запечатлелась в симпатичной шапочке

Маше уже 11 лет, и она очень сильно похожа на свою звездную маму.

Дочь актеров Татьяны Арнтгольц и Ивана Жидкова Маша в Instagram поделилась с поклонниками красивой фотографией. На снимке она предстала в красивой зимней шапочке. Девочка, судя по всему, сделала селфи.

«Сижу с пауком на голове», — кратко подписала она кадр. «Маша, у тебя прекрасная и очень красивая новая шапочка», «Маша, ты невероятная красавица», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Маша Жидкова появилась на свет в 2009 году. Ее родители были вместе с 2008 по 2013 год. Позже они расстались, но сохранили ради наследницы хорошие отношения.

Сегодня Татьяна Арнтгольц счастлива в отношениях с актером Марком Богатыревым. Что касается ее бывшего мужа Ивана Жидкова, то он после расставания с моделью Лилией Соловьевой предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Как известно, от Соловьевой у него подрастает трехлетний сын Степан.

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