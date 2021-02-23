«Сижу с пауком на голове»: красавица-дочка Арнтгольц и Жидкова запечатлелась в симпатичной шапочке

Дочь актеров Татьяны Арнтгольц и Ивана Жидкова Маша в Instagram поделилась с поклонниками красивой фотографией. На снимке она предстала в красивой зимней шапочке. Девочка, судя по всему, сделала селфи.
«Сижу с пауком на голове», — кратко подписала она кадр.
«Маша, у тебя прекрасная и очень красивая новая шапочка», «Маша, ты невероятная красавица», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Маша Жидкова появилась на свет в 2009 году. Ее родители были вместе с 2008 по 2013 год. Позже они расстались, но сохранили ради наследницы хорошие отношения.
Сегодня Татьяна Арнтгольц счастлива в отношениях с актером Марком Богатыревым. Что касается ее бывшего мужа Ивана Жидкова, то он после расставания с моделью Лилией Соловьевой предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Как известно, от Соловьевой у него подрастает трехлетний сын Степан.