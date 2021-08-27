«Девочка на миллион»: внучка Софии Ротару едва прикрыла грудь вязаным кардиганом на золотой цепочке

В одной из последних публикаций личного микроблога модели Софии Евдокименко появилась запись, в которой девушка похвасталась плоским животиком в распахнутом вязаном жакете.

София облачилась в черный короткий кардиган, который соединялся при помощи небольшой золотой цепочки. Плотная ткань изделия подчеркнула тонкие руки Евдокименко. Внучка Софии Ротару дополнила смелый верх скромным низом. Таким образом блондинка попыталась уравновесить образ. Однако дерзкий жакет приоткрыл слишком много голого тела Софии. Поэтому аутфит, несмотря на простые джинсы из темно-синего денима с тоненьким ремешком, получился вызывающим.

Соня также надела массивное ожерелье с молочным камнем и золотистыми звеньями, а на руку повесила браслет Van Cleef & Arpels. К слову, фолловерам Евдокименко такой наряд пришелся по вкусу. Они восхитились плоским животиком и аккуратными формами Софии.

«София, какая вы красивая!», «Девочка на миллион», «Выглядишь идеально», «Красавица», «Девочка-пожар», — такие комментарии оставили под фото поклонники Софии.

Напомним, ранее Соня Евдокименко продемонстрировала платье-комбинацию. Актуальный наряд модель скомбинировала с плотной рубашкой-оверсайз.

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