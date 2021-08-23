Согрела душу музыканта: Ротару в лавандовом костюме с рукавом-крылом встретилась с Киркоровым на светском рауте

Город Сочи этим августом объединил многих российских артистов. Ведь именно здесь проходит фестиваль «Новая волна», на которую съезжаются звезды. София Ротару в честь этого события тоже покинула свой родной Киев и прилетела в Краснодарский край.

74-летняя певица выступила перед зрителями в светлом струящемся платье с рукавами-крыльями. И на красной дорожке вечеринки она тоже появилась в наряде, напоминающем облик птицы. Но на сей раз у ее яркого лавандового костюма оказалось одно летящее крыло.

Филипп Киркоров был очарован образом своей давней подруги. И, не удержавшись, заключил ее в объятия.

«Ничто не греет так душу, как встречи с друзьями. А когда мы встречаемся, то это всегда смех, песни, танцы и бесконечные разговоры», — прокомментировал фото король российской эстрады.

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