«Что сказала бы бабушка?»: красавица-внучка Ротару в топике на голое тело скопировала образ Бузовой

Соня Евдокименко может дать фору и именитым звездам отечественного шоу-бизнеса там, где речь заходит о естественной красоте и изящной фигуре.

Соня Евдокименко приходится родной внучкой легендарной украинской певице, народной артистке СССР Софии Ротару. Свое имя девушка получила в честь именитой бабушки. Она также увлекается вокалом и неплохо поет. Кроме того, Соне нравится путешествовать и отдыхать за границей. Евдокименко просто в восторге от Форте-деи-Марми. Именно там, судя по геолокации в Instagram, красавица-внучка певицы устроила мини-фотосессию. Пикантными кадрами Евдокименко привлекла внимание поклонников, многие тут же подметили, что Соня повторила смелый образ Ольги Бузовой в Африке.

В кадре внучка Софии Михайловны, которая на добрых 15 лет моложе экс-возлюбленной блогера Давида Манукяна, позировала в сексапильном топике, приоткрыв яблочки-груди. Такой кадр вызвал шквал восторженных откликов. Многие заметили, что Соня подросла, вытянулась и превратилась в прекрасную девушку. Несмотря на сексапильность снимка, поклонники не смогли найти в нем вульгарности или пошлости.

«Все прелести на виду», «Что сказала бы бабушка?», «Жара!», «Невероятная красотка выросла», «Вот казалось бы, топик почти ничего не скрывает! Но какое у Сони красивое тело, критиковать просто невозможно», «Богиня», «Это шедевр! Ничего лишнего», «Да и зачем это белье?» — пишут на фан-страничке подписчики.

А вот для сравнения «сочный» кадр Ольги Бузовой. Экс-ведущая проекта «Дом-2» едва прикрыла упругие прелести, засветив слишком много звездного тела. Но при такой роскошной фигурке грех критиковать поющую телеведущую. Выглядит бывшая возлюбленная Давы просто восхитительно. Ее летний образ получился нежным и чувственным.

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