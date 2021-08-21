Внучка Софии Ротару не спрятала «лисьи носики» в небесном платье-комбинации

Родственница певицы Софии Ротару — София Евдокименко — разместила на личной странице снимок, на котором показала сочные бедра и красивое декольте.

Евдокименко облачилась в светло-голубое платье-комбинацию длины мини. Тонкое платье на узких бретелях рассекретило Софию. Модель решила не надевать бюстгалтер, а полупрозрачная ткань платья едва прикрывала бюст 20-летней красавицы.

Евдокименко накинула на нежное платье акцентую рубашку цвета изумруда. София подогнула рукава оверсайзной рубашки и дополнила образ жемчужным ожерельем с золотыми деталями.

Внучка Ротару позировала во Флоренции с красивым видом на Площадь Микеланджело. София положила одну ножку на другую. Короткое платье эффектно подчеркнуло загорелые бедра модели. Так, что поклонники не смогли отвести взгляд от блондинки.

«Эталон женской красоты», «Красота», «Вау! Ты просто огонь», «Божественная», — написали фолловеры Софии в комментариях под фото.

Напомним, не так давно Евдокименко похвасталась своим избранником. София запечатлела страстный поцелуй с 31-летним бизнесменом из списка Forbes — Денисом Ждановым. До этого внучка Софии Ротару встречалась с французским предпринимателем Марко Дюменилем.

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