«Как подружки невесты»: Лопырева и Бородина «случайно» появились на вечеринке в алых платьях

Телеведущая и победительница конкурсов красоты приехали на Алтай, чтобы повеселиться на празднике Елены Блиновской.

Виктория Лопырева является бывшей обладательницей титула «Мисс Россия». Она часто участвует в фотосессиях и появляется на светских раутах. За последние несколько лет блондинка успела выйти замуж и родить сына Марка Лео. При этом Виктория ведет прежний образ жизни. Этим летом она впервые за долгое время приехала в Москву, так как предпочитает отдыхать в Дубае и Турции.

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А на днях Виктория совершила путешествие. Она прилетела на Алтай. Компанию ей также составили певица Нюша с мужем Игорем Сивовым. Они собрались на празднике, который организовала их подруга, блогер, Елена Блиновская. Первые несколько дней большая компания готовилась отмечать день рождения девушки. А 25 августа состоялась грандиозная вечеринка. Примечательно, что Лопырева пришла на нее в алом платье-футляре с разрезом и ниспадающими рукавами.

Так совпало, что идентичный образ только из атласа выбрала Ксения Бородина. Девушки давно знакомы и даже дружат. Они удивились такому совпадению.

«Смотрите, как подружки невесты, как подружки Елены Блиновской, блондинка и брюнетка», — отметила Виктория. «Красное и красное. Не договариваясь мы сделали это сегодня», — добавила Бородина. «Мне Лена сказала: будь в красном», — призналась блондинка. «Мне она такого не сказала», — заверила звезда телестройки. «Видишь, ты почувствовала», — пришла к выводу Лопырева.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. Многие также отметили, что алый цвет идет и Бородиной. Фееричный праздник начался днем. Его ведущими стали Ксения Собчак и Иван Ургант.

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