Подчеркнула икры: Лопырева в велосипедках и на шпильках появилась на матче по пляжному футболу

Победительница конкурсов красоты выбрала женственные образ, в котором отметилась на стадионе «Лужники». Однако ее наряд оказался не модным.

Виктория Лопырева за последние годы успела устроить личную жизнь. Она вышла замуж за Игоря Булатова и родила сына Марка Лео. Победительница конкурса красоты «Мисс Россия» продолжает следить за внешностью. Она частая гостья на светских раутах, а также спортивных мероприятиях. Этим летом блондинка побывала в Коми, а также прилетела в Москву. На днях она вышла в свет.

Лопырева обычно не пропускает футбольные матчи. На этот раз она посетила стадион «Лужники», где прошел матч по пляжному футболу. Для такого случая девушка выбрала лаконичный и женственный наряд. Она предстала в велосипедках и черном жакете. Образ дополнили сумка Yves Saint Laurent и мюли на шпильке Alexander Wang. Наряд подчеркнул ее икры и вытянул силуэт.

«В России стартовал Чемпионат мира ФИФА по пляжному футболу! Несмотря на все ограничения и вчерашний ливень, организаторы постарались на славу и создали событие мирового уровня», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. Многие одарили ее комплиментами. А вот для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Элла Маковей.

«Велосипедки с жакетом и мюлями на каблуке — горячий сканди-тренд 2018 года. Споры об уместности давно утихли. Стоит ли носить его в 2021? Однозначно нет», — высказалась эксперт.

Добавим, что похожий образ выбрала Ани Лорак для прогулки в Сочи. Она жакет сочетала с черным комбинезоном и босоножками на каблуке.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшие образование.

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