Нежности под солнцем: беременная Нюша в коротком халатике сверкнула бедрами перед мужем

Певица приехала на Алтай, чтобы поздравить подругу с днем рождения. Она устроила фотосессию во время пижамной вечеринки.

Нюша уже давно выступает на сцене. Она является одной из самых известных исполнительниц в стране. В последнее время артистка реже выступает и почти не дает концертов. Она сосредоточила внимание на семье. Певица состоит в браке с Игорем Сивовым и воспитывает дочку Симбу. А не так давно пара объявила, что снова ждет пополнения в семье. Не удивительно, что этим летом звезда решила больше отдыхать.

На днях Нюша прилетела на Алтай. Несколько дней она веселилась с друзьями и своим мужем. Певица приехала ради блогера Елены Блиновской, которая решила с размахом отпраздновать день рождения. 25 августа с утра началась пижамная вечеринка. Ксения Бородина и Виктория Лопырева тоже приняли участие в ней. Нюша единственная, кто выбрал черный короткие шелковый халат. Она дополнила образ розовыми тапочками и платком.

На природе под солнцем певица устроила фотосессию не только с именинницей, но и своим возлюбленным. Артистка кокетливо показала стройные и загорелые бедра. А вот Сивов держал руку на ее животе.

«Милая Леночка, какое счастье, что ты есть. Все сегодня лично тебе уже мною сказано. Ты восхитительна. Неповторима и волшебна. Ты в моем сердце. Будь счастлива на все», — написала звезда.

Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что Нюша похорошела. «Нюша самая красивая там», «Какие классные, слов не подобрать!», «Ой, ну как же вам идет беременность. Красавица», «Такие стройные ножки», «Красота зашкаливает», «Вот это мама, такой красоты не видели», — прокомментировали пост подписчики.

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