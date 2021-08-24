«Давай, давай!»: беременная Нюша устроила страстные танцы прямо на столе в ресторане

Игорь Сивов наблюдал за тем, как певица веселится в компании друзей на Алтае.

Нюша выступает на сцене с юных лет. Она не скрывает, что привыкла много работать. Раньше свою личную жизнь певица держала в секрете. Теперь она счастлива в браке с Игорем Сивовым. В одном из интервью артистка призналась, что давно не ссорится с мужем из-за своих порой откровенных нарядов. Более того, она заверила, что избранник ее еще больше любит именно за это.

У пары уже подрастает дочка Симба. А не так давно они объявили, что ждут еще одного ребенка. Нюша перестала скрывать округлившийся живот. При этом она продолжает вести активный образ жизни и много путешествует. Певица на днях отправилась на Алтай, где готовится отметить день рождения ее подруга Елена Блиновская. Она проводит много времени с Викторией Лопыревой.

Если сначала они летали на вертолете, поднялись в горы и оказались на вилле. Вечером дружная компания отправилась в ресторан. Там началось настоящее веселье. В какой-то момент Нюша стала станцевать. Она предстала в джоггерах и водолазке. Певица была без макияжа. Она стала страстно двигаться и в итоге залезла на стол. Звезда потрясла филейной частью на глазах мужу и остальных гостей.

«Давай, давай Нюша!» — подбадривали ее друзья.

Оказалось, что Нюша принимала участие в конкурсе. В ресторане собрались друзья Блиновской, который приготовились к веселью. Поклонники удились тому, какая певица пластичная даже с округлившимся животом. «Ох, вот это да», «Мама отрывается», «Так мечтают сделать все», «Классная, как не отметить такую чику», «Нюша умеет зажигать», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

К слову, на этот вечеринка не закончилась. Потом Нюша стала петь, также соревнуясь с другими исполнителями.

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