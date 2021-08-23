«Сразу ограничитель повязывают»: беременная Нюша в широких брюках и без макияжа приехала на Алтай

Певица отправилась на вечеринку к подруге. Еще в самолете она встретила Викторию Лопыреву. А вот у трапа их ждала Екатерина Варнава.

Нюша уже много лет является популярной исполнительницей. Она не так давно отпраздновала свое 31-летие на Кипре с родными и друзьями. За последние несколько лет певица не только повзрослела, но и обрела семью. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым и воспитывает дочку Симбу. А этим летом пара объявила, что снова ждет ребенка. На этот раз беременность была не запланированной.

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Пока Нюша продолжает вести активный образ жизни. Она много путешествует и даже выступает на сцене. По ее словам, малыш появится на свет только зимой. Накануне она совершила еще один перелет. Артистка добралась до Алтая, где свой день рождения хочет отметить ее подруга. Компанию ей составили не только муж, но и Виктория Лопырева. Не успели они сойти с трапа, как гостей встретила Екатерина Варнава.

Их угостили кефиром. Потом женщины в национальных нарядах повязали туристам платки на область живота. Нюша предстала без макияжа. Она была в футболке оверсайз и широких брюках.

«Чтобы гости меньше ели, сразу ограничитель повязывают», — пошутил Сивов.

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