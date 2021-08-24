«А эклерчики будут?»: Бузова в небесно-голубом костюме сверкнула пышным декольте на съемках

Ольга Бузова не раз удивляла поклонников своими нарядами. Еще несколько лет назад она заверяла, что у нее идеальная фигура. Однако позже в одном из интервью телеведущая призналась, что у нее есть комплексы из-за маленькой груди. После расставания с Дмитрием Тарасовым она переживала из-за этой части тела, но теперь занимается спортом и не перестает совершенствоваться. Этим летом блондинка успела поправиться, но это не мешает звезде облачаться в пикантные наряды.

На днях Ольга выступила на «Новой волне» в Сочи. Она спела дуэтом с Димой Биланом, выйдя на сцену в полупрозрачном образе. А вот в Москве телеведущая провела один день, но успела сняться в фотосессии. Она примерила откровенные наряды. 23 августа артистка снова оказалась в Минске. Она продолжила сниматься в шоу «Х-Фактор». Если днем Бузова находилась в лагере участников, то вечером отправилась на концерт.

Телеведущая нарядилась в небесно-голубой костюм и сверкающий топ-балконет. Образ дополнили переливающиеся туфли Золушки. Она сделала высокий пучок и дополнили образ ярким макияжем.

«К концерту готова! Такой красивый цвет костюма, просто! Жаль, холодно на улице. Надеюсь, что мы не замерзнем. Нам нужно отслушать около 100 человек. И как мне идут убранные волосы, вообще кайф», — поделилась звезда.

Во время съемок она пообщалась с коллегами. Ольга переживала, что не будет спать всю ночь. При этом она спросила про еду, а потом похвасталась пышным бюстом.

«Вечер перестает быть томным! Вечер начинает быть темным. 21:06 Сергей Васильевич. Как вы думаете, во сколько ляжете спать? А эклерчики будут?», — обратилась артистка с Сергею Соседову. «Остался один», — ответил ей член жюри. «Грудь Ольги Бузовой — странный предмет. То она есть, то ее нет», — поиронизировала звезда.

Поклонники с ней согласились. Многие удивились тому, какая ложбинка появилась у артистки. Ольга получила множество комплиментов в этот вечер.

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