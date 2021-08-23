«Скрыла животик»: Бузова отметилась в велосипедках и «голом» корсете, как у Барановской

Ольга Бузова не скрывает, что любит проводить время с именитыми звездами. Если еще несколько лет назад не все в отечественном шоу-бизнесе ее принимали, то теперь она дружит с Филиппом Киркоровым, Сергеем Лазаревым и другими артистами. Этим летом телеведущая не перестает путешествовать. С собой блондинка всегда берет множество нарядов, так как не появляется на публике в одном и том же.

На днях Ольга вернулась в Москву из Сочи, но всего на пару дней. Она успела принять участие в фотосессии. Для съемки ей подобрали несколько смелых нарядов. Она отметилась в полупрозрачном боди. А потом телеведущая позировала в черных велосипедках и металическом корсете, который повторял силуэт женского бюста. Такой же корсет ранее примерила Юлия Барановская.

Бузова принимала чувственные позы. Она признавалась, что поправилась после поездки в Италию. Однако наряд скрыл все изъяны ее фигуры.

Поклонники восхитились красотой артистки. Многие написали ей теплы слова, но нашлись и те, кто подверг ее критике. «Очень красивая», «Какой корсет», «Грудь нарисовалась», «А на концерте был животик, утянулись?», «Стала женственная, аппетитная», «Ох, как хороша», «Корсет для тех, у кого нет бюста?», «Скрыла животик», «Оля, а приличней ничего нет?», «Ну такая богиня во плоти», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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