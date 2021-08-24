«Опять без трусиков?»: Бузова в шелковом платье с разрезом от бедра не скрыла свои «прелести»

Ольга Бузова не скрывает, что ей нравится удивлять публику. Она также обожает делать сюрпризы. Этим летом артистка не перестает путешествовать. Она уже провела целый месяц в Африке на съемках нового реалити со звездами. Ее соведущим был Михаил Галустян. А потом Ольга приехала в Минск, где несколько недель снималась в шоу «Х-Фактор». Накануне она вернулась туда, чтобы продолжить съемки.

В первый вечер Бузова появилась в небесно-голубом костюме и сверкающем топе-балконет. Она не скрывает, что поправилась. Артистка лакомится то драниками, то эклерами. Зато она обрадовалась, что ее бюст стал более пышным. А вот 24 августа на съемках Ольга решила предстать уже в более откровенном наряде. Она устроила танцы в шелковом асимметричном платье со стразами.Разрез в области декольте и второй разрез от бедра позволил ей блеснуть фигурой.

Бузова также надела нюдовые туфли и сделала высокий хвост. Она устроила дефиле, засветив стройные ноги. Телеведущая также покрасовалась на камеру.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит звезда. Многие посчитали ее образ очень откровенным. «Это еще одна штора?», «Оля, главное тебе нравится», «Стала попышнее, похорошела», «Опять без трусиков?», «Поправилась, но грудь так и нет», «Без белья! Ну зачем?», «Платье огонь, все на виду», «Умеешь себя подать. Слов нет уже», «Один наряд краше другого», «Скромность пропала», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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