Галкин с обнаженным торсом в купальных шортах совершил заплыв на надувном матрасе в Сочи

Юморист и телеведущий находится уже несколько дней на «Новой волне».

Телеведущий Максим Галкин в Instagram разместил снимок, на котором он находится в Сочи на фестивале «Новая волна». В перерывах между выступлениями пятый муж певицы Аллы Пугачевой решил отдохнуть. Он на матрасе, который, правда, привязан к какому-то судну совершил заплыв в купальных шортах по Черному морю.

Надо заметить, что юморист находится в прекрасной физической форме. У него великолепный торс, которым он не применул похвастаться перед своими многочисленными подписчиками.

«Достойный муж нами всеми любимой Аллы Пугачевой», «Вы очень красивый. Как же нам хочется, чтобы вы сделали кадр с вашей любимой женой на отдыхе», «Это вы проводной Интернет к матрасу провели?» — стали подшучивать над телеведущим пользователи.

Напомним, что популярный фестиваль «Новая волна» до 2014 года проводился в латвийской Юрмале. Затем он переехал в Сочи, где собираются последние годы молодые исполнители популярной музыки.

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