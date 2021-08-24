«Я чуть не подавилась»: Пугачева в истерическом хохоте оценила комедийные «кривляния» Галкина на кухне в Грязи

На летних каникулах шоумен Максим Галкин решил устроить для детей мини-представление в стиле Бонифация. Кто не помнит это цирковой лев из мультфильма, умеющий исполнять разные трюки. Для эффектного шоу на кухне в подмосковном замке в деревне Грязь мужу Примадонны понадобилась сама обычная столовая ложка и маленький орешек.
Максим использовал ложку, как мини-катапульту. Ну а орех служил ему ядрышком заряда. Галкин ударял ладонью по столовому природу, орешек подлетал чуть ли не к потолку, а сам шоумен должен был поймать закуску ртом. Однако у него получился скорее не цирковой трюк, а юмористический этюд с «кривляньями», как позже шутили фанаты.
Так, семилетние двойняшки Гарри и Лиза заходились в хохоте, а жена шоумена 72-летняя Алла Пугачева и вовсе пребывала в истерике от смена. Примадонна сквозь слезы призналась, что она чуть не подавилась. Настолько смешно Максим изображал циркача.
«Издеваетесь над папой!» — пожурила двойняшек Примадонна.
«Вот тебе и орех!» — со смехом сказал Гарри.
«Я чуть не подавилась!» — в истеричном хохоте призналась Алла, которая снимала на видео всю эту пантомиму.