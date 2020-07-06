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Снова коронавирус: конкурс молодых исполнителей «Новая волна — 2020» отменили

Мероприятие должно было состояться в Казани с 21 по 28 августа.

Снова коронавирус: конкурс молодых исполнителей «Новая волна — 2020» отменили
Петросян и Брухунова на конкурсе "Новая Волна - 2019". Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА / Архив "ЭГ"

Плохие новости для любителей музыки. Конкурс молодых исполнителей «Новая волна – 2020», который должен был состояться в Казани с 21 по 28 августа, был отменен. Причина вполне очевидная — эпидемия коронавируса. Хотя многим и кажется, что болезнь уже почти побеждена, это далеко не так.

Как сообщили представители оргкомитета конкурса, официальной причиной отмены мероприятия является нестабильная эпидемиологическая ситуация на территории России и в мире.

Игорь Крутой, который также является основателем «Новой волны», отметил, что последние недели организаторы откладывали непростое решение, надеясь, что пандемия наконец-то отступит. К несчастью, этого так и не произошло.

Напомним, музыкальный конкурс придумали Игорь Крутой и Раймонд Паул. С 2002 по 2014 год «Новая волна» проходила в Латвии, в Юрмале. С 2015 года мероприятие «переехало» в Сочи, лишь в этом году было принято знаковое решение о переносе его в Казань. Но придется потерпеть год до открытия знакового музыкального события в новом месте.

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«Новая волна»Игорь КрутойказаньКоронавирусНовости googleновости музыки
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