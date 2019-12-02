Конкурс «Новая волна — 2020» пройдет в Казани

Музыкальный конкурс «Новая волна — 2020» пройдет не в Сочи, а в Казани. Такое решение озвучил его главный организатор, известный композитор Игорь Крутой.

Он прокомментировал, что три года назад, когда фестиваль «переезжал» из Юрмалы, уже было предложение обосноваться ему в Казани. С тех пор город провел ряд крупных мероприятий: универсиаду, чемпионат мира по водным видам спорта, чемпионат по рабочим профессиям. Так что у организаторов «Новой волны» нет сомнений, что он потянет и большой музыкальный конкурс. Ожидается, что на него соберутся 1000-1300 гостей.

«В год 100-летия ТАССР «Новая волна» в конце августа пройдет в Казани. Думаю, на эту неделю, когда мы будем проводить фестиваль, жизнь города изменится», – цитирует Крутого пресс-служба мэрии Казани.

Добавим, что сейчас Крутой находится в столице Татарстана, потому что там проходит его благотворительное мероприятие — «Добрая волна». Вместе с композитором там выступили певицы Юлия Савичева и Юлианна Караулова.