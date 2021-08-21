65-летняя Долина в мини-платье из гипюра и сверкающих ботильонах на шнуровке отметилась в Сочи

Певица нарядилась для выхода в свет. У отеля ее подловили журналисты и устроили фотосессию для звезды.

Лариса Долина в скором времени отметит день рождения. Примечательно, что она не перестает строить карьеру, участвует в телевизионных шоу и фестивалях. Артистка не боится мнения хейтеров. В этом году она значительно похудела больше чем на 20 килограммов. Певица призналась, что ей пришлось сменить гардероб. Однако она только рада тому, что может носить шорты и короткие платья.

Не так давно Долина приехала с семьей в Сочи. Она смогла отдохнуть перед тем, как стартовала «Новая волна». Певица приняла участие в песенном конкурсе. Для третьего концерта она подготовила выступление, так как давно дружит с Александром Розенбаумом, которому был посвящен творческий вечер. Лариса Александровна встретила журналистов, когда вышла из отеля.

Она покрасовалась в мини-платье из белого гипюра с рюшами и кружевами. Ее лук дополняла сумка-дутик серебристого цвета и мерцающие ботильоны на шнуровке. Она подчеркнула стройные ноги.

«Ну вот… Не успела выйти из отеля, а уже фотосессия. Но это нормально, я почти никогда не отказываю, это, как я уже писала и говорила, часть моей профессии. Я отношусь к этому с пониманием. Еду в New Wave Hall! Концерт уже идет», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили 65-летнюю Долину комплиментами. «Вы великолепны и прикосновение с женщиной Ларисой меняет жизнь!», «Хорошего вечера. Вы потрясающе выглядите», «Вы такая… такая живая, сильная и в то же время простая. Живая легенда!», «Прекрасная», «Какие ножки, очень стройная», — прокомментировали пост подписчики.

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