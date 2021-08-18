«Ноги стоило прикрыть»: 65-летняя Долина в тонкой тунике и без макияжа показала несовершенства

Лариса Долина является популярной певицей и одной из лучших в стране исполнительниц песен в стиле джаз. Она не перестает работать. Артистка регулярно ездит на фестивали, преподает в вузе, а также участвует в съемках разных проектов. В этом году певица смогла удивить фанатов. Она похудела больше чем на 20 килограммов. Лариса Александровна сразу сменила гардероб и позволила себе носить короткие платья и мини.

Не так давно артистка приехала в семьей в Сочи. Скорее всего, она готовится принять участие в «Новой волне», которая скоро пройдет на курорте. А пока свободные дни Долина посвятила отдыху. Накануне она позагорала на пляже, представ в купальнике с трусиками-шортиками. А теперь дочка звезды Ангелина запечатлела маму, которая разглядывала большое растение во дворе дома.

Лариса Александровна надела тонкую белую тунику поверх купальника. Так как она была без макияжа и укладки, то надела солнцезащитные очки. Певица продемонстрировала ноги, а вот другие части тела прикрыла.

Поклонники были изумлены увиденным. Одни посчитали, что в 65 лет певица выглядит прекрасно, а другие заметили несовершенства в ее внешности. «Лина, ваш мама просто красавица и такая гигантская алое», «Лариса Александровна, как всегда, великолепна и видно что она получает огромное удовольствие от отпуска!», «Ноги стоило прикрыть», «Это залысины и пигмент?», «Вслед за Пугачевой, себя не побоялась показать без макияжа — смело», — прокомментировали пост подписчики.

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