«Ох, ничего себе!»: Лариса Долина в платье из органзы с кожаным корсетом «зажгла» на сцене

Лариса Долина в этом году смогла удивить своих поклонников. Она похудела больше чем на 20 килограммов. Певица призналась, что после отпуска так поправилась, что решила взять себя в руки. В итоге она сменила гардероб. 65-летняя артистка теперь носит шорты и короткие платья, а также не стесняется позировать в купальнике. Ранее даже Ксения Собчак восхитилась ее преображением.

Этим летом Долина приехала в Сочи с семьей. Она несколько дней посвятила отдыху, а потом добралась до «Новой волны». Артистка не пропускает громких событий в мире музыки. На этот раз она приняла участие в творческом вечере Александра Розенбаума. Еще на улице ее подловили журналисты. Она была в гипюровом коротком платье и мерцающих ботильонах. А вот для выхода на сцену артистка выбрала еще более броский образ.

Лариса Александровна облачилась в платье из органзы. Наряд с асимметричной юбкой и пышными рукавами дополнял кожаный корсет. Певице также сделали укладку и макияж в стиле Мерлин Монро. На публике артистка не только спела, но станцевала. Позже она призналась, что забыла некоторые па, но этого никто не заметил.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Долина. Многие осыпали ее комплиментами и оценили наряд, напомнивший зефирку «Видимо все таки изобрели элексир молодости?!», «Ох, ничего себе!», «Фантастический наряд», «Вы восхитительная!», «Это отпад», «Наряд а-ля Монро идеален», «Вы сногсшибательная», «Ах, как хороша», «Ох, ничего себе!», «Как прекрасно, когда годы делают женщину все лучше и краше», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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