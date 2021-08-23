53-летняя Валерия в платье-бюстье с воздушной баской обнажила стройные ноги на публике

Певица в полосатом наряд спела дуэтом с Николаем Басковым на «Новой волне» в Сочи.

Валерия этим летом устроила себе семейный отпуск. Она провела время в Греции и других странах не только с мужем Иосифом Пригожиным, но и сыном Арсением Шульгиным, невесткой Лианой и внучкой Селин. Певица наряжалась для ужинов в ресторане и проводила время с подрастающей внучкой, которой нет и года. К слову, 53-летняя артистка выглядит моложе своих лет, поэтому некоторые поклонники не догадывались, что она уже стала бабушкой.

23 августа Валерия прилетела с мужем в Сочи. На этот раз она решила принять участие в концерте в рамках «Новой волны». Вечер был посвящен Николаю Баскову и его предстоящему юбилею. Еще в аэропорту артистка повстречала Ирину Круг, а вот вечером она вышла на красную дорожку, а затем спела дуэтом с Николаем. Для такого случая жена Пригожина выбрала женственный наряд.

Валерия появилась на публике в платье-бюстье в полоску с пышной баской. Наряд подчеркнул стройные ноги певицы. Она также дополнили образ туфлями-лодочками цвета фуксии. Артисты исполнили песню «Сохрани любовь».

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие оценили ее смелый образ. «Ох, какие ножки», «Такая точеная фигурка», «Такое короткое платье», «С такими ногами можно позволить себе мини», «Классный дуэт», «Вот это зажигалочка», «Красоту не стоит прятать! Красотка», «Какой вокал, какое платье!» — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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