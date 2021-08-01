Бабушка рядышком с дедушкой: счастливые Валерия и Иосиф Пригожин предстали с маленькой внучкой

Семья певицы Валерии и Иосифа Пригожина в эти дни отдыхает в Италии. Компанию своей звездной маме и отчиму составил Арсений Шульгин с женой Лианой и дочкой Селин.

Здесь семейство отметило маленькую, но важную дату – крошке Селин исполнилось семь месяцев. По признанию певицы Валерии, эта крошечная девочка – главный член семьи, вокруг которого все и сосредоточено. Она – эпицентр и причина настоящего счастья.

«Нашей крошке сегодня 7 месяцев. В какой же любви растет наша Селинка, все в ней просто души не чают, она наше все», — написала звездная бабушка в Instagram.

Пост певица Валерия сопроводила снимком, на котором запечатлена с мужем Иосифом Пригожиным и внучкой Селин. Хорошенькая девочка, как уже успели заметить пользователи Сети, очень похожа на своего папу Арсения Шульгина.

У малышки, кстати, уже есть собственная страничка в Instagram, на которую успели подписаться почти полторы тысячи человек. А вот публикаций в аккаунте пока нет.

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