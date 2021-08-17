Сладкие щечки и светлые волосики: Валерия с малюткой-внучкой на руках очаровала милым фото

Певица поделилась свежим снимком с малышкой Селин. С каждым днем кроха все больше становится похожа на своего отца Арсения Шульгина.

Если по-началу певица Валерия сильно переживала из-за нового статуса — она стала бабушкой, то сейчас поп-дива наслаждается такой преференцией. Артистка просто не спускает с рук малютку-внучку, которая поразительно похожа на своего отца Арсения Шульгина. И это сходство день ото дня становится все заметнее. У малышки премилый носик, сладкие пухлые щечки и ручки, светлые волосики и очаровательные губки-бантики. Судя по маленькому упрямому волевому подбородку, Селин станет «мини-командиршей» в семье, когда немного подрастет.

«Какая же она у нас сладкая», — отметил муж певицы Иосиф Пригожин.

На руках у звездной бабушки Селин чувствует себя комфортно и уютно. Примечательно, что первой внучкой певицу Валерию порадовал именно младший сын Арсений Шульгин. А вот старшие дети артистки с появлением наследников не спешат.

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