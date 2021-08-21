«Ох, что вас ждет!»: Лорак в шелковом платье платье с пикантным вырезом увиделась с Лазаревым

Ани Лорак не перестает работать. Даже во время пандемии она ездила на съемки и трудилась над новыми песнями. При этом иногда певица позволяет себе отдохнуть вместе с дочкой Софией. В этом году она уже отдыхала на Мальдивах, а также в Турции. Теперь артистка снова вернулась к гастролям. 20 августа она приехала в Сочи, где стартовала «Новая волна». На сцену звезда вышла в роскошном образе.

Лорак выбрала для выступления шелковое платье со шлейфом и глубоким декольте. Наряд подчеркнул достоинства ее фигуры, а босоножки на шпильке вытянули силуэт. После концерта она увиделась с Сергеем Лазаревым, который приехал на мероприятие с детьми: сыном Никитой и дочкой Анной. Певица продемонстрировала перед ним свой наряд, вызвав восхищение. А потом артисты решили поделиться новостью с фанатами.

«Ох, что вас ждет 25 числа!» — заявили они. «Что же будет, отгадайте! Будет горячий, невероятный дуэт!» — заинтриговала Лорак. «Все знают уже! И.. Можно сказать, когда выходит сама песня?» — уточнил певец. «Да! 27 августа! Так что ждите наш дуэт», — объявила звезда.

Поклонники давно знают о дружбе Сергея и Каролины. Многие отметили, что ждут этого дуэта много лет. «Невероятная красотка», «Сергею повезло», «Какие вы классные», «Каролина, вот это декольте», «Очень красивая, настоящий бриллиант!», «Глаз радуется«, «Вы лучшие», «Как хорошо смотритесь вместе», — прокомментировали пост подписчики.

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