Главная звезда: Лазарев нарядил дочку в пышное платье в цветочек для красной дорожки

Сергей Лазарев является одним из самых популярных певцом в России. После его участия в «Евровидении», у него появилось еще больше фанатов по всему миру. Артист скрывает личную жизнь, но несколько лет назад выяснилось, что у него подрастает сын Никита. Также спустя время уже сам Сергей рассказал, что у него подрастает еще и дочка Анна. Он признавался, что детей им выносили суррогатные мамы.

Обычно Лазарев появляется на публике только с сыном, так как ему уже около семи лет. Мальчик даже пел с папой на сцене. А вот дочку артист до недавнего времени оберегал от лишнего внимания. Но этим летом он привез наследников в Сочи, где стартовала «Новая волна». Сергей в день открытия конкурса вывел детей на красную дорожку. Анна была в пудровом платье и скосами на голове.

Певец еще больше удивил поклонников, когда снова вывел в свет детей. Он пришел с ними на ковровую дорожку на второй день песенного конкурса. На этот раз артист оделся в одном стиле с сыном в черные брюки и рубашку. А вот дочку он нарядил в пышное белое платье с цветочным принтом. Малышка скрестила ноги, позируя перед фотографами. Сергей несколько раз поцеловал ее в щеку на публике.

Позже наследники наблюдали за выступлением папы, сидя в зале. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядят малыши. «Анюта, копия отца», «Анюта, как солнышко, ее улыбке подвластно все», «Вы безусловно украсили эту премию, самые красивые и обаятельные», «Анна Сергеевна, красавица», «Уже такие взрослые», «Маленькая модница», — прокомментировали кадры подписчики.

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