Ани Лорак в черном комбинезоне и жакете с эффектом стройности запечатлелась в Сочи

Певица приехала на конкурс «Новая волна». Она готовится к выступлению на публике.

Ани Лорак не скрывает, что любит сцену и не может жить без выступлений. Лишь в прошлом году певица позволила себе несколько месяцев отдыхать благодаря пандемии. Тогда певица смогла уделить внимание дочке Софии. В этом году артистка уже несколько раз побывала на море. Но недавно звезда возобновила гастроли. Она уже посетила Одессу, где дала два концерта подряд.

Теперь Лорак прилетела в Сочи. 19 августа там стартует «Новая волна». Этот песенный конкурс всегда привлекал внимание знаменитостей. На этот раз в открытии мероприятия принимают участие Филипп Киркоров, Полина Гагарина, а также Марув и София Ротару. И хоть Лорак выступит в другой концертный день конкурса, она поделилась кадром с курорта. Она позировала на природе в черном комбинезоне на молнии, а также белом жакете в полоску. Образ дополняли модные мюли Bottega Veneta.

Наряд подчеркнул стройные ноги артистки. Более того, ранее Эвелина Хромченко признавалась, что такой принт, вертикальная полоска, визуально стройнит.

«Совсем скоро мы встретимся с вами на „Новой волне“. Именно на этой сцене состоится супер-премьера, которую все так долго ждали! Вы готовы?», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие одарили ее комплиментами. «Я обожаю в тебе все до мелочей, восхищаюсь внутренней силой и внешней идеальностью!», «Красавица такая», «Очень стильная», «Каролина, какая худенькая», «Очень похорошели», «Похудели? Ноги прям тростинки», «Ждем ваш дуэт», — прокомментировали пост подписчики.

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