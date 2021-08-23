«Вон там трусы твои висят!» : Кудрявцева показала «голого» Малахова в своем номере

Лера Кудрявцева уже много лет ездит в Сочи на «Новую волну». Она признавалась, что каждый раз выбирает своего фаворита в песенном конкурсе. При этом самой телеведущей приходит заучивать много текста. На этот раз она привезла с собой множество нарядов. Ведущая сначала отметилась в платье-бюстье в пол, а потом примерила блузку со стразами и брюки клеш. Накануне она повеселилась на вечеринке с артистами.
Обычно Лера редко публикует откровенные кадры. Но на этот раз она продемонстрировала видео, на котором показала, что происходит в отеле в Сочи. С ней в номере оказался Андрей Малахов. Она запечатлела, как он раздевается, чтобы принять душ.
«Анрюх, ну что, иди голову мой! Что стоишь-то?» — сказала телеведущая.
«Вы понимаете, что мы с Лерой в одном номере?» — отметил Андрей.
«Да, вон кровать. А вон там трусы твои висят!» — засмеялась Кудрявцева.
«Ну что? Начинаем!?» — объявил он.
«Давай!» — согласилась блондинка, снимая коллегу.
А позже с ней в апартаментах едва не оказался Дима Билан. Когда Лера пришла к своему номеру, то певец стоял там со своими вещами. При этом его волосы были покрыты гелем, а на лице яркий грим.
«Дима, ты что возле моего номера стоишь? Ты ко мне?» — спросила она.
«Я тут, как цыган, навешал тебе», — сказал артиста, собирая сумки.
«Хочешь голову помыть?» — уточнила Кудрявцева.
«А глаза не надо смыть? У тебя можно душ принять? Принимаешь гостей?» — засмеялся Билан.
Видео телеведущей повеселило не только звезд, но и ее поклонников. «Умереть, не встать», — написала Лариса Долина. «Билан похож на Джонни Деппа», «Прикольно, весело получилось», «Хорошие такие», «Голый Малахов уже никого не удивит», «И мы тоже посмеялись. Прикольно», — прокомментировали пост подписчики.