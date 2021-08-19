«Сочи, ночь»: Кудрявцева в платье-бюстье в пол и перчатках с цепочками предстала с Малаховым

Их встреча была совсем не случайной. Селебрити будут вести вместе конкурс «Новая волна».

Лера Кудрявцева в этом году отметила 50-летие. Примечательно, что выглядит она моложе многих ровесниц. Поклонники регулярно отмечают, что телеведущая с годами нисколько не изменилась. К слову, она продолжает вести не только передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Ее также часто зовут в роли ведущей на разные мероприятия. Да и конкурс молодых исполнителей «Новая волна» уже давно с ассоциируется со звездной блондинкой. Ведь Лера ведет его много лет.

18 августа она прилетела в Сочи. Лере пришлось на несколько дней расстаться с трехлетней дочкой Марией, которая осталась дома с папой. В первый же вечер Кудрявцева увиделась с Андреем Малаховым. Так как они будут ведущими «Новой волны», им пришлось сняться для подводок и роликов. Телеведущая облачилась в черное платье-бюстье в пол и дополнила наряд длинными перчатками с цепочками.

Малахов был в темно-синем бархатном костюме и бабочке. Они покрасовались у фонарного столба, где разыграли неожиданную встречу. Потом телеведущий покатал коллегу на машине для гольфа.

«Опачки!» — удивилась Лера. «О-ля-ля! Мы в эфире, друзья! Сочи, ночь», — сказал Андрей.

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