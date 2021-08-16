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«Очень популярны»: Кудрявцева в костюме-тройке с модными брюками предстала на работе

Телеведущая похвасталась новым ярким нарядом. Ее лук оценила стилист Элла Маковей.

«Очень популярны»: Кудрявцева в костюме-тройке с модными брюками предстала на работе
Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv/

Лера Кудрявцева почти каждый день проводит на съемках. Она готовится к старту нового телевизионного сезона. При этом телеведущая хвастается нарядами, которые для нее подобрали стилисты. Ранее она отметилась в платье миди небесно-голубого цвета. Теперь Кудрявцева продефилировала по улице в костюме-тройке изумрудного оттенка. Наряд с брюками клеш дополняли туфли-лодочки цвета фуксии.

Поклонники восхитились ярким образом 50-летней ведущей. Многие отметили, что она выглядит еще стройнее и выше. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Элла Маковей.

«Насыщенные оттенки зеленого очень популярны этим летом. Брючные костюмы-тройки (прямые брюки, удлиненный жакет и жилет вместо рубашки) также не сдают своих позиций.

Это и понятно, ведь цветовая вертикаль и четкая линия плеча — это те приемы, которые придают образу собранности, а фигуре графичности. Прямые разрезы на брюках нельзя отнести к остро модным деталям.

Да, разрезы остались актуальными, но как продолжение боковых швов. В целом, образ яркий, запоминающийся», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: 

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет.  Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшие образование.

Элла Маковей. Фото: Teleprogramma.pro

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