«Очень популярны»: Кудрявцева в костюме-тройке с модными брюками предстала на работе

Лера Кудрявцева почти каждый день проводит на съемках. Она готовится к старту нового телевизионного сезона. При этом телеведущая хвастается нарядами, которые для нее подобрали стилисты. Ранее она отметилась в платье миди небесно-голубого цвета. Теперь Кудрявцева продефилировала по улице в костюме-тройке изумрудного оттенка. Наряд с брюками клеш дополняли туфли-лодочки цвета фуксии.

Поклонники восхитились ярким образом 50-летней ведущей. Многие отметили, что она выглядит еще стройнее и выше. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Элла Маковей.

«Насыщенные оттенки зеленого очень популярны этим летом. Брючные костюмы-тройки (прямые брюки, удлиненный жакет и жилет вместо рубашки) также не сдают своих позиций. Это и понятно, ведь цветовая вертикаль и четкая линия плеча — это те приемы, которые придают образу собранности, а фигуре графичности. Прямые разрезы на брюках нельзя отнести к остро модным деталям. Да, разрезы остались актуальными, но как продолжение боковых швов. В целом, образ яркий, запоминающийся», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшие образование.

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