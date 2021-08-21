«Оль, прям в туалете?»: Бузова в белой мини-юбке игриво засветила загорелые бедра

Телеведущая прилетела на один день в Москву. Она удивила поклонников своим поведением.

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Она давно стала телеведущей, а также проявила себя как певица. Первое время не все артисты готовы были выступать с ней на одной сцене. Теперь с ней дружит не только Филипп Киркоров, но и Дима Билан. Они вместе выступила на сцене «Новой волны» в Сочи. Более того, потом Ольга повеселилась на автопати.

21 августа она прилетела в Сочи. Телеведущая сразу призналась, что не задержится в столице. Она успела заскочить на съемки и в ресторан, где поужинала с директором Арамом Арчером. Потом артистка направилась не домой, а в салон красоты. Однако блондинка не удержалась и запечатлела себя в уборной. Бузова предстала в белом топе с рукавами-фонариками и мини-юбке, как у школьницы.

На этот раз она решила игриво задрать юбку и показать загорелые бедра. За время отдыха в Греции Ольга поправилась, но это не мешает ей носить короткие наряды.

Поклонники были удивлены таким видео. При этом многие восхитились фигурой знаменитости. «И безумное самолюбование», «Лифчик оттопырился пустой», «Оль, прям в туалете?», «Все привлекаешь внимание мужчин», «Юбка коротковата!», «Оля, уже 35 лет, а все юбку задираешь», «Контент для взрослых пошел», «Кто-то соскучился не только по дому», «Кукольный образ школьницы», — стали писать пользователи Сети.

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