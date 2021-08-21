«Трусишки маловаты»: Бузова в прозрачной юбке и чулках оголила свой «орех» на сцене

Ольга Бузова никогда не скрывала, что любит внимание публики. При этом телеведущая искренне не понимает, зачем порой на нее обрушивают негатив хейтеры и злопыхатели. В этом году она не раз оказывалась в центре скандалов. Однако летом артистка почти не была в Москве. Она то ездила на съемки в Африку, то принимала участие в шоу «Х-Фактор«.в Минске. После очередного отдыха в Греции блондинка призналась, что поправилась.

Пока Ольге не удается тренироваться регулярно. Ко всему прочему, она постоянно перекусывала драниками и колбасой на съемках, поэтому в форму еще не пришла. Но это не мешает артистке облачается в пикантные наряды. 20 августа она побывала в Сочи, где приняла участие во втором концерте «Новой волны». На репетиции Бузова отметилась в футболке с провокационной надписью.

А вот на сцену она в итоге вышла в наряде, который вызвал оторопь у публики. Ольга танцевала и пела дуэтом с Димой Биланом, облачившись в голубое боди с шифоновой летящей юбкой. Наряд дополняли чулки на подвязках и босоножки на шпильке. Дима был в белых джинсах и рубашке, а также шляпе. Ее летний образ не сочетался с дерзким луком коллеги.

«Мне не верится, что это происходит со мной… спустя 20 лет после нашей первой встречи с Димой Биланом я выступаю с ним в дуэте на „Новой волне“», — отметила звезда.

А вот поклонники принялись обсуждать наряд Бузовой. Некоторые посчитали его неуместным. «Я вот слышу только Билана», «Где голос твой?», «Оля была сногсшибательная, образы супер!», «Вот это срам! Трусишки маловаты», «Вот где колбаска! Орех то какой теперь», «Ощущение что только Билан поет», «Оля, увольстилиста», «Юбка прозрачная, все на виду», — прокомментировали кадры подписчики.

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