Рудковская и Бузова и устроила «грязные» танцы с Биланом на автопати «Новой волны»

20 августа после второго концерта прошла вечеринка для звезд. На ней повеселилась не только Яна Рудковская, но и Ольга Бузова.

В этом году в Сочи снова состоялась «Новая волна». Идет только второй день песенного конкурса, но на нем уже отметилось множество известных исполнителей от Софии Ротару до Полины Гагариной. На этот раз приехала на мероприятие даже Ольга Бузова. Она подготовила выступление с Димой Биланом, которому и был посвящен концерт 20 августа. А вот поздно вечером состоялось автопати, на котором артисты смогли расслабиться и повеселиться.

На этот раз Билан уже спел для друзей. А вот позже порадовали публику песнями Сергей Жуков и Юрий Шатунов. В какой-то момент на сцену прорвалась Рудковская. Она захотела поддержать своего подопечного. Однако в пляс с ним пустилась Бузова. она предстала в топе и юбке в пол золотого цвета. Девушка стала зажигать с Биланом и порой даже не выпускала его из объятий.

Позже в зале стали танцевать пара. Яна смогла станцевать с Димой медленный танец, который постепенно стал более ритмичным. А вот Ольга сначала растерялась, так как у нее не было партнера, а вот потом ее выручил PR-менеджер Антон.

«Спасибо за твой фантастический вечер! Это было на одном дыхании, душевно и очень стильно», — отметила потом Рудковская.

А вот поклонники стали обсуждать то, что происходило на вечеринке. Многие посчитали, что Ольга решила развеяться. «Бузова, как всегда», «Бузова и тут засветилась», «Оля сначала накинулась на Диму. Как вы его отбили?», «А где ж ваш фирменный танец обхватывающий бедра партнера?», «Грязные танцы, ночь», — прокомментировали пост подписчики.

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