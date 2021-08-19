«Смена городов»: Бузова в клетчатом жакете и шортах-бермудах отправилась в аэропорт

Телеведущая закончила съемки в Минске и направилась в другое место. Дома она смогла провести всего пару часов.

Ольга Бузова уже давно стала одной из самых известных персон в России. Благодаря проекту «Дом-2» она может похвастаться своей популярностью у молодежи.

После месяца съемок в Африке Ольга несколько недель провела в Минске, где снималась в шоу «Х-Фактор». Каждый день телеведущая появлялась в новых нарядах. А 19 августа она приехала в Москву, но провела дома всего пару часов. В лифте артистка запечатлелась в клетчатом костюме с шортами-бермудами и топе пудрового цвета. В ее руках было сразу две сумки Louis Vuitton,

«Надела костюмчик в Минске. И вот они мне прислали еще один. Спасибо большое, а то я не знала, что надеть. Просто залетела домой. Что там скрипит? А, чемодан. Залетела домой, в душ, смена чемоданов и смена городов. Опаздываю жестко», — рассказала звезда.

Она предпочла не раскрывать место, куда летит. Но на днях ее приезда ждут в Сочи, где 19 августа стартует «Новая волна». Бузова станет одной из гостей конкурса молодых исполнителей. Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Лера Кудрявцева и другие звезды уже приехали на побережье Черного моря.

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