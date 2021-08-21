Глюкоза в обтягивающем боди похвасталась физической формой

В одной из последний Stories личного микроблога певицы Глюкозы появилась запись, в которой артистка продемонстрировала упругие бедра в сексуальной форме для спорта.

Исполнительница выбрала для занятия йогой телесное боди. Чувственный, но в то же время простой наряд для фитнеса сливался с кожей загорелой Глюкозы. От этого соблазнительная поза, в которой запечатлелась артистка, выглядела еще более будоражащей.

Глюкоза продемонстрировала свои спортивные навыки. Оказалось, певица умеет стоять на голове. И делает это исполнительница великолепно. Стройная блондинка расстелила мягкий коврик, а дальше постепенно поднимала собственный вес все выше и выше. Пока голова Глюкозы не стала удерживать все тело.

Певица смогла встать перпендикулярно полу. Нельзя было не заметить женственные изгибы фигуры Глюкозы. Округлые ягодицы и аккуратная грудь выделялись среди стройной осанки и длинных прямых ножек артистки.

Напомним, не все откровенные фотографии Глюкозы нравятся ее поклонникам. Некоторые записи певицы фанаты называют пошлыми. Так, недавно артистка надела слишком узкие трусики и разочаровала подписчиков.

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