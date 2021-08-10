«А трусики зачем оттянула?»: Глюкоза бомбанула секси-снимками в монокини, грациозно поиграв деталями

Певица Глюкоза призналась в личном блоге, что в августе всегда испытывает тоску по уходящему лету. Тем более отдыхать она только-только начала. Однако ее фолловеры вряд ли заметят это, ведь в ее телефоне накопилось немало снимков в купальниках. Один из них артистка обнародовала в личном блоге.

На фото Глюкоза позирует на фоне скал, облачившись в монокини в оранжево-желтых тонах. При этом знаменитость слегка оттягивает нижнюю часть купальника, лучезарно улыбаясь в камеру. Этот момент не остался незамеченным ее фолловерами.

«А трусики зачем оттянула?», «Снять что ли хочешь?», «Ого, какая смелая», «Давно хочу выразить вам свое восхищение, но вы вряд ли меня заметите. Вы самая красивая женщина на Земле. Просто идеал красоты. Самая очаровательная и желанная», «Купальник супер! Фигура выше всяких похвал», «Сводишь с ума мужчин», — написали почитатели Глюкозы в комментариях.

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