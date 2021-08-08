«Пошло»: Глюкозу в смелом купальнике с высокими бедрами затравили за излишнюю откровенность

Наталья Ионова, она же Глюкоза, получила свою популярность в начале 2000-х. Исполнительница хитов «Снег идет», «Невеста», «Жениха хотела» успела построить карьеру, вышла замуж за миллионера, роила двух дочек, а сейчас наслаждается отдыхом в Европе. В своем Instagram она публикует кадры с фотосессий, порой слишком откровенные. Образы в смелых купальниках и бикини не всегда нравятся ее фанатам. На этот раз она вновь нарвалась на критику подписчиков, поделившись кадрами, на которых позировала в ярко-розовом купальнике с высокими бедрами.

«Купальник – отстой. Пошло! Она идеальная! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, помимо концертной деятельности Глюкоза успела засветиться и на съемочной площадке. Она стала одной из главных героинь в картине Александра Реввы «Бабушка легкого поведения».

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