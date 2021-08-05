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«Ох, по шву разошлось»: Глюкоза в трикотажном платье изваляла пышные «булочки» в песке

Певица поделилась пикантными фото из Испании. Поклонники были впечатлены увиденным.

«Ох, по шву разошлось»: Глюкоза в трикотажном платье изваляла пышные «булочки» в песке
Глюкоза. Фото: instagram.com/glukozamusic/

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, уже давно знаменита, так как в снималась в «Ералаше». Потом она стала певицей, но при этом продолжила строить карьеру в кино. Однако время девушка скрывала свою внешностью. Потом выяснилось, что она обладает модельными параметрами. За минувшие годы артистка стала женой и мамой двоих детей. Но это не мешает ей делится пикантными фото.

Глюкоза этим летом отдыхает в Испании. Она не перестает удивлять поклонников. Недавно певица в шелковом платье в пол устроила фотосессию на капоте машины. А теперь она решила позировать на песке на волейбольной площадке. Артистка предстала в силуэтном платье розового цвета с внушительным декольте и рваными краями по бокам. Наталья села прям в песок, изваляв бедра в нем.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Глюкоза. Многие были ошарашены тем, как она выглядит. «Идеальная, роскошная. Супер!», «Цвет фуксия просто потрясающий», «18-ти летняя Наташа, вау», «Наташа, вы неотразимая солнечная девушка», «Горячая малышка», «Пушка», «Теперь песок вымывать изо всех щелей!», «Ох, по шву разошлось», «Бесстыдница! Ягодички в песке», — прокомментировали пост подписчики.

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