В блеске золота: Ольга Бузова пришла на вечеринку звезд в «металлическом» топе и юбке

Ольга Бузова этим летом много путешествует. Недавно она призналась, что сама поражена тому, какой у нее график. Телеведущая больше не ведет «Дом-2», но при этом свободного времени у нее не стало больше. Артистка регулярно появляется на светских раутах. А также целый месяц этим летом она провела в Африке на съемках, а потом в Минске, где приняла участие в шоу «Х-Фактор».

И вот 20 августа Ольга провела целый день в Сочи. Она приехала на песенный конкурс «Новая волна». Телеведущая решила с репетиции начать удивлять публику. Она предстала на сцене с Димой Биланом. Они устроили танцы и исполнили один из хитов артиста «Пьяна любовь». При этом Бузова предстала в кожаных лосинах и футболке с надписью «Где мой коньяк?», высмеяв оскорбления Дмитрия Губерниева. Напомним, что месяц назад спортивный комментатор позволил себе намекнуть на ее проблемы с алкоголем.

Выступление Ольги прошло без конфузов. Она сорвала овации публики. А после концерта у девушки нашлись силы, чтобы отправится на автопати. На этот раз артистка облачилась в наряд из «золота». Она предстала в металическом топе и длинной струящейся юбке с разрезом. Босоножки на каблуке дополняли ее лук. Она собрала волосы в высокий пучок. Бузова насладилась выступлением Билана, а также Сергей Жукова. Она даже пустилась в пляс с Яной Рудковской, которая была в голубом шифоновом платье.

Поклонники были впечатлены смелостью Ольги. Одни восхитились ее образом, а другие нашли, за что ее раскритиковать. «Оля! королева самоиронии!», «Е, футболка огонь на репетиции была огонь», «Какой образ, золотая дива», «Ушла в отрыв, уже ничего не скрывает», «Вот это веселье, Оля», «Что за наряд? Доспехи», «Красоту ничем не испортишь», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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