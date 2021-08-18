Походка от бедра: Бузова в бархатном секси-платье цвета электрик и лодочках устроила дефиле

Ольга Бузова уже несколько лет строит карьеру певицы. Также она успела стать актрисой. А так как в этом году Ольга перестала вести шоу «Дом-2», то у нее освободилось время для новых проектов. Этим летом она успела месяц провести в Африке, где снималась для новой передачи канала ТНТ. А не так давно артистка приехала в Минск, став наставницей в шоу «Х-Фактор».

Вот уже больше недели Бузова каждый день приезжает на съемки. Она привезла с собой несколько чемоданов с нарядами. Девушка привыкла впечатлять публику образами. Она уже отметилась на проекте в кожаных платьях и нарядах с перьями и блестками. 18 августа Ольга снова нарядилась. На этот раз ее выбор пол на мини-платье из бархата цвета электрик. Наряд на запах скорректировал ее фигуру, а туфли-лодочки дополнили ее лук.

Также звезда сделала высокую прическу с косой и яркий макияж. Она подчеркнула стройные ноги. Бузова устроила дефиле перед камерой, чтобы показать образ со всех сторон.

«Оля, молодец. Очень трудолюбивая и целеустремленная», «Неотразимая красотка», «Оля, ну вы просто прекрасны!», «Супер образ, идет!», «Хороша крошка», «Платье идеальное, живот прикрыт, ноги еще длиннее», «Походка шикарная», Первый удачный образ за все время«, «С длинной шеей так красиво», — прокомментировали пост подписчики.

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