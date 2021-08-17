«Даже так клево!»: пополневшая Бузова в шортах-бермудах и топе скрыла изъяны фигуры

Ольга Бузова всегда обладала привлекательной внешностью. И хоть хейтеры находили изъяны ее фигуры, сама она часто заявляла, что выглядит идеально. Этим летом артистка стала еще больше времени уделять себе. Она предпочитает разбавлять работы отдыхом. Так после съемок в Африке телеведущая провела несколько дней в Греции. А в августе она приехала в Минск, где снимается для шоу «Х-Фактор».

Каждый раз Ольга выбирает броские образы для съемок. Она вязал с собой несколько чемоданов платьев. Наставница проекта уже появлялась в кожаном наряде с разрезами и полупрозрачном платье с перьями. Отдохнуть ей удается утром и поздно вечером. Тогда звезда предстает в повседневных нарядах. Так как Бузова поправилась, о чем сама сказала поклонникам, то у нее фигура стала более выдающейся, но это не мешает ей стильно одеваться.

Так 17 августа она запечатлелась в лифте, а потом и в машине в шортах-бермудах из денима и куртке-рубашке оверсайз. Образ дополнил оранжевый топ. Ольга умело скрыла выпирающий живот и подчеркнула загорелые ноги.

«Ну, конечно, платье у меня будет другое. Но даже так клево! Хоть шорты поношу! Все лето работаю. На площадку уже еду. Посмотрела я только что на календарь. Лучше бы я этого не делала. Лето практически пролетело», — поделилась звезда.

Позже в платье припыленного цвета она уже показала не только очертания бюста, но и животик. Поклонники уверены, что теперь певица стала выглядеть привлекательнее. «Вот это формы», «Стоило поправится и как расцвела», «Оля, не худей», «Драники пошли куда надо», «Хороша, лето ты себе устроишь всегда», «Шорты не большие?» — стали писать пользователи Сети.

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