«Ох, мама! Красота»: Лобода в мерцающем платье-бюстье обнажила пышный бюст на сцене

Светлана Лобода является одной из самых высокооплачиваемых украинских исполнительниц. Она регулярно путешествует на частных самолетах и является частой гостьей модных показов. Артистка предпочитает носить наряды люксовых брендов. Так как в 38 лет она обладает стройной фигурой, то любит ее подчеркивать женственными образами. Блондинка занимается спортом даже в отпуске. Не удивительно, что ее формой восхищалась даже Ксения Собчак.

Этим летом Лобода совмещает отдых и гастроли. Она приезжает на курорт, чтобы навестить дочек, а на днях певица увиделась с сестрой, которая отметила свой день рождения. Очередной вечер артистка провела на сцене. Она дала концерт в Турции, собрав полный зал зрителей. Светлана предстала перед публикой в мерцающем платье-бюстье с глубоким декольте. Она обнажила пышный бюст, наклоняясь к фанатам, а также ноги.

«И так изо дня в день, как я могу быть несчастлива. Люблю вас», — написала звезда.

Поклонники были сражены красотой артистки. Лобода получила сотни комплиментов. Ее наряд и точеная фигура взбудоражили подписчиков. «Невозможно представить», «Королева», «Роскошный образ», «Платье бомбическое», «Поражаете, как всегда», «Вы потрясающая», «Как грудь там держится?», «Ох, мама! Красота», «Рельефные икры», «Красивая такая, сердце замирает», «Господи… Можно я буду маленькой частичкой ее сильной эмоции», — прокомментировали пост фанаты.

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